Meteoroloji'den 24 ile 'sarı kodlu' uyarı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Tatlar Deresi'nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan İlkay Yiğit (27) ile dün Akyurt ilçesinde sel sularından kaçmaya çalışırken kalp krizi geçiren Mustafa Demirel (67) ve selde elektrik akımına kapılan Muhammed Şahin (21) hayatını kaybetmişti. Ankara'daki sel felakatinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara’yı yağış konusunda tekrar uyardı.

Meteoroloji'nin açıklamasında “Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor” denildi.

24 ile 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam edecek. Ankara, Adana, Osmaniye illeri başta olmak üzere sağanak yağışlar hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların bir süre daha yükselmesi beklenmiyor.

Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarı yayımladığı iller şu şekilde: Antalya, Bingöl, Erzincan, Giresun, Kayseri, Konya, Nevşehir, Ordu, Sivas, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Artvin, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırşehir, Malatya, Niğde, Rize, Tokat, Tunceli, Aksaray, Karaman.