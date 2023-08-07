Siirt'te oğlunu kurtarmak için Botan Çayı'na giren baba hayatını kaybetti

Siirt'te Botan Çayı'nda akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba boğularak yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kayaboğaz köyü yakınlarındaki Botan Çayı kenarında ailesiyle pikniğe giden 21 yaşındaki Münür Ulıtaş, serinlemek için girdiği suda akıntıya kapıldı. Durumu fark eden baba İsmail Ulıtaş, oğlunu kurtarmak için çaya girdi.

Bir müddet sonra her ikisi de gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin sudan çıkardığı ve hayati tehlikesi bulunan Münür Ulıtaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışması yürüten dalgıç ekibi, baba Ulıtaş'ın ise cesedine ulaştı. (AA)