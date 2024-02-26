Sigortasız işçi çalıştıran Antalya Belek Big Yellow Taxi’de hak gaspı devam ediyor

Big Yellow Taxi adlı kafe-restoran zinciri, Antalya Belek'teki şubesinde kayıt dışı çalıştırdığı işçiye ücretini ödemedi. İşçinin mücadelesi sonucu yapılan ödemenin de yasaya uymayan bir şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Patronların Ensesindeyiz Haberleşme ve Dayanışma Ağı’nın (PE) aktardığına göre Big Yellow Taxi Belek yöneticileri, işten ayrılan bir işçinin ödemesini yasaya uymayan bir şekilde asgari ücretin altında hesaplayarak yaptı. İşverenler işçiye bunun yaygın prosedür olduğunu ve bir ayı doldurmadan işten ayrıldığı için asgari ücretten hesaplama yapamayacağı iddiasında bulundu. Yöneticiler, çalıştığı süreçte de çalışanın sigortasını da yapmamışlardı, yani kayıt dışı işçi çalıştırmışlardı.

PE: sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz

İşveren, asgari ücretin altında hesaplama yapıp kararlaştırdıkları ücreti bile ödememişlerdi. İşçi, eksik ve yasaya uymayan ödemeyi zayen PE’ye yaptığı ihbarın sonucunda alabilmişti.

PE konuya ilişkin yaptığı açıklamada Belek Big Yellow Taxi Kafe patronlarına ve yöneticilerine seslendi:

“Asgari ücretin altında işçi çalıştırmak, sigortasız işçi çalıştırmak yasa dışıdır. İşçilerin hakkı ödenmeli, sigortasız işçi çalıştırmaya ve yasa dışı maaş hesaplamalarına derhal son verilmelidir! Koşullar düzelene kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”