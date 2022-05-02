Sığınma evleri yetersiz kalıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yalnızca 112 sığınma evi bulunuyor. Bakanlığın verilerine göre 2021’de ülkede toplam 149 sığınma evi bulunurken 87 bin 595 kadın ve çocuk sığınma evlerinde yaşadı. Belediye Kanunu’na göre her büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler sığınma evi açmak zorundayken nüfusu 100 binin üzerine olan 215 belediye bulunuyor.

Birgün’den Dilan Esen’in haberine göre, CHP Milletvekili Mürsel Alban, ülkedeki kadın sığınma evlerine dair gündemi TBMM’ye taşıdı. Alban, Aile Bakanı Derya Yanık’a “Bakanlığınıza bağlı; fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınma evi, kadın sığınağı, kadınevi, şevkatevi ve benzeri adlarla açılmış yatılı sosyal hizmet kuruluşlarının, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle sayısı kaçtır?” diye sordu.

Alban’ın sorusunu yanıtlandıran Yanık, bu yıl bakanlığa bağlı 112 sığınma evi bulunduğunu, 2021’de ise toplam sığınma evi sayısının 149 olduğunu bildirdi. Toplam 149 sığınma evi içerisinde 61 bin 167 kadın ve 26 bin 428 çocuğun barındığı aktarıldı.