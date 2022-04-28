'Kadın sığınma evinde kalıyordum, gideceğim yer kabul etmediği için bebeği bırakmak durumunda kaldım'

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde bebeğini terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne E.S.'nin (21) 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Sanık kimlik tespiti sırasında, 2 çocuğunun bulunduğu ve işsiz olduğunu söyledi. Duruşmada savunma yapan sanık E.S., “Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bebek bulunsun ve alsınlar diye zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle ayrıldım. Ertesi gün bıraktığım yere gidip baktım. Almamış olabilecekleri ihtimalini düşündüm. Baktığımda orada yoktu. Bebeği bıraktığımda öğle saatleriydi. Sokağın kalabalık olduğu zamanda bebeği bıraktım. İfade için alındığımda görevli polis memurları bana 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediler. Bebek bulununca ambulansa haber verilmiş. Ambulans geldiğinde görevlilerden bir tanesinin de bebeği olduğu için bebeği emzirmiş. Daha sonra bebek kuruma götürülmüş, 2 gün sonra kurumda rahatsızlanmış” dedi.

E.S. savunmasının devamında, “Bebek 1 ay erken doğmuştu. 16 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte anne sütü verdim. İlave olarak takviye mama da aldım. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu yoktu. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken yanına mama hazırlayıp bıraktım. Mamayla beslendiği için alışıktı” diye konuştu.

“Kadın sığınma evinde kalacağım süre sona ermişti”

Mahkeme hakiminin ‘Niye bıraktın?' diye sorması üzerine E.S., “Ben kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalacağım süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım” diye cevap verdi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkilim 21 yaşındadır. Cahildir. Toplum ve ailesi baskısı sebebiyle eylemi gerçekleştirmiştir. Suçu tutukluluk gerektirmeyen bir suçtur. Bu sebeple tahliyesini talep ederiz. Olayın basına yansıması sebebiyle basına yansıdığını düşünüyoruz. Tutukluluk yasağı söz konusudur” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Ara kararını oluşturan mahkeme, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu gerekçe göstererek bu aşamada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak mağdurun sağlık durumu hakkında bilgi verilmesinin istenmesine, terk dolayısıyla mağdurun bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı ve yaralanıp yaralanmadığı hususunun bildirilmesine karar veren mahkeme, mağdurun gördüğü tedaviye dair tüm tıbbi evrakların gönderilmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.