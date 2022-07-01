Sigaraya zam: JTI grubunun yeni fiyatları açıklandı

Japan Tobacco International'a ait sigaraların paketlerine 2 lira zam gelirken en ucuz sigara 27,5 lira oldu.

Haber Merkezi

Japan Tobacco International (JTİ) ürettiği sigaralara ilişkin zamlı güncellenmiş bir tabloyu parekendecilere yolladı.

Söz konusu tabloya göre her sigaraya 2 lira zam gelirken Camel'ın sarmalık kıyılmış tütün ürününe zam gelmedi, fiyatı 48 lirada sabit kaldı.

JTİ ürünlerinin fiyatları zamla şöyle oldu:

  • Winston Slender: 28 lira
  • Winston Dark Blue & Deep Blue: 28 lira
  • Winston: 29 lira
  • Winston Xsence: 30 lira
  • Camel Slender: 27,5 lira
  • Camel: 28 lira
  • LD: 27,5 lira
  • Monte Carlo: 27,5 lira

2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak fiyat tablosu Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Öte yandan Aybaş bu zammın ÖTV'den kaynaklanmadığını, firmanın kendi uyguladığı fiyat arttırımı olduğunu kaydetti. Aybaş, "Bu yapılan maliyet firma zammı Ötv zammı kapıda" dedi.

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