Sigaraya zam: JTI grubunun yeni fiyatları açıklandı

Japan Tobacco International (JTİ) ürettiği sigaralara ilişkin zamlı güncellenmiş bir tabloyu parekendecilere yolladı.

Söz konusu tabloya göre her sigaraya 2 lira zam gelirken Camel'ın sarmalık kıyılmış tütün ürününe zam gelmedi, fiyatı 48 lirada sabit kaldı.

JTİ ürünlerinin fiyatları zamla şöyle oldu:

Winston Slender: 28 lira

Winston Dark Blue & Deep Blue: 28 lira

Winston: 29 lira

Winston Xsence: 30 lira

Camel Slender: 27,5 lira

Camel: 28 lira

LD: 27,5 lira

Monte Carlo: 27,5 lira

2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak fiyat tablosu Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi pic.twitter.com/tPsIcEf5US — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 1, 2022

Öte yandan Aybaş bu zammın ÖTV'den kaynaklanmadığını, firmanın kendi uyguladığı fiyat arttırımı olduğunu kaydetti. Aybaş, "Bu yapılan maliyet firma zammı Ötv zammı kapıda" dedi.