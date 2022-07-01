Sigaraya zam: JTI grubunun yeni fiyatları açıklandı

Japan Tobacco International (JTİ) ürettiği sigaralara ilişkin zamlı güncellenmiş bir tabloyu parekendecilere yolladı.
Söz konusu tabloya göre her sigaraya 2 lira zam gelirken Camel'ın sarmalık kıyılmış tütün ürününe zam gelmedi, fiyatı 48 lirada sabit kaldı.
JTİ ürünlerinin fiyatları zamla şöyle oldu:
- Winston Slender: 28 lira
- Winston Dark Blue & Deep Blue: 28 lira
- Winston: 29 lira
- Winston Xsence: 30 lira
- Camel Slender: 27,5 lira
- Camel: 28 lira
- LD: 27,5 lira
- Monte Carlo: 27,5 lira
2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak fiyat tablosu Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi pic.twitter.com/tPsIcEf5US— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 1, 2022
Öte yandan Aybaş bu zammın ÖTV'den kaynaklanmadığını, firmanın kendi uyguladığı fiyat arttırımı olduğunu kaydetti. Aybaş, "Bu yapılan maliyet firma zammı Ötv zammı kapıda" dedi.