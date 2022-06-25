Sigara ve alkole yeni zam iddiası

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole zam geleceğini iddia etti.

Gazete Durum'dan Deniz Dalgıç'a konuşan Aybaş, "Temmuzun ilk haftası sigara ve alkole zam gelebileceği yönünde fısıltılar var. Ancak, henüz net değil. Hafta sonu netleşir. Biliyorsunuz motorin fiyatları çok yükseldi. Dolar kuru da yerinde durmuyor. Kur artışı devam ediyor. Bu çerçevede temmuz ayının ilk haftası zam gelebileceği yönünde bir beklentimiz var. Sigara ve alkolde yüzde 15 ile 20 aralığında bir artış söz konusu olabilir" dedi.

Son zammın ardından sigara ve alkol satışının belirgin biçimde düştüğünü söyleyen Aybaş, “Satışlar yüzde 50 azaldı. Artık herkes kaçak sigara ve alkol tüketiyor. Vatandaş, içeceği içkiyi kendi evinde kendisi yapmaya başladı. Etil alkolü internet sitelerinden çatır çatır satın alıyor. İnsanlar ciddi biçimde kaçağa yöneldi” diye konuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 27 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Kararıyla alkollü içkilerde ÖTV'ler artırılmış, fiyatlar yükselmişti.