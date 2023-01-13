Sigaraya indirim geldi

Sigara fiyatlarına yeni yılın ilk gününde büyük zamlar gelmişti. Sigara gruplarına da 4 lira zam yapılmıştı. Japan Tobacco International (JTI) bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirime gitti.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"JTI GRUBUNA 1 TL İNDİRİM"
Winston Slender: 33 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 33 TL
Winston: 34 TL
Winston Xsence Black&Gray: 36 TL
Camel Slender: 32 TL
Camel: 33 TL
Monte Carlo: 32 TL
LD: 32 TL
5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.