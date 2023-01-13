Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunun CHP'den aday olacağı ili yazdı

Altılı Masa liderlerinin nereden aday olacaklarını yazan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Büyük Birlik Partisi'nin ölen lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP tarafından aday gösterileceği ili açıkladı.

Kelkitlioğlu, Yazıcıoğlu'nun Sivas'tan aday yapılacağını öne sürdü.

Kelkitlioğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Siyasette sular iyiden iyiye ısınmaya başladı…

Özellikle altılı masanın ortaklarından Ahmet Davutoğlu’nun “imza yetkisi”, bakanlık dağılımları, cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili açıklamaları hem ortaklarının hem de siyasetin ana gündemi oldu…

Bu konular daha çok tartışılır… Şimdilik bu konulara girmek istemiyorum ancak daha önceki yazılarımda da vurguladığım gibi Davutoğlu, altılı masanın başını daha çok ağrıtır bu bilinsin…

Ben size altılı masanın ortaklarıyla ilgili aldığım başka duyumları aktarmak istiyorum…

Mesela, Ahmet Davutoğlu nereden aday olacak?

Mesela, Gültekin Uysal nereden aday olacak?

Mesela, Abdüllatif Şener nereden aday gösterilecek?

İşte cevapları:

CHP, Davutoğlu’nu Konya’da birinci sıradan aday gösterecek…

Yine CHP, Gültekin Uysal ve Abdüllatif Şener’i İstanbul’dan aday gösterecek…

Bunların yanı sıra aldığım başka bir duyum ise beni oldukça şaşırttı…

Büyük Birlik Partisi’nin eski lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş ve babasının şüpheli ölümüyle ilgili bir dosya sunmuştu.

Anlaşılan CHP, bu görüşme sonrası Furkan Yazıcıoğlu’nun peşini bırakmamış…

Önümüzdeki seçimlerde CHP, Furkan Yazıcıoğlu’nu Sivas’ta birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterecekmiş…

Görünen o ki, seçimlere kadar daha çok sürprizlerle karşılaşabiliriz…