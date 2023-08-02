Sigaraya bir zam daha: 55 liraya çıktı

Sigaraya bir zam daha geldi. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

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Sigaraya, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 

Philip Morris grubu 10 lira zamlandı.

Zamla birlikte 45 liradan satılan sigara 55 liraya çıktı.

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