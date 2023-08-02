Sigaraya, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.
Philip Morris grubu 10 lira zamlandı.
Zamla birlikte 45 liradan satılan sigara 55 liraya çıktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sigaraya bir zam daha: 55 liraya çıktı
Sigaraya bir zam daha geldi. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.
Haber Merkezi
Sigaraya, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.
Philip Morris grubu 10 lira zamlandı.
Zamla birlikte 45 liradan satılan sigara 55 liraya çıktı.