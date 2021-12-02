Sigarada ilk zam: Diğerleri de yolda

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zammı şöyle duyurdu: ”Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL zam geçişi oldu. Diğer firmalar Philip Morris, Japan Tobacco International ve British American Tobacco zamları bekleniyor”.

Böylelikle Instark Slims Blue 16 TL, JXB Red’se 17 TL oldu.