Sigara ve tütün ürünleri tüketiminde büyük artış

Türkiye’de bir yandan kayıtdışı sarmalık tütün piyasası büyürken, kayıtlı piyasada sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketiminin artmaya devam ettiği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 2021 yılı tütün ürünü istatistikleri ile teyit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı kayıtlı tütün tüketim istatistiklerini yayımladı.

Yayınlanan verilere göre, 2021 yılında yurt içi sigara satışı 125,1 milyar adet olarak gerçekleşti. Böylece sigara satışları bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında ve son 10 yıl içinde yüzde 37 oranında artmış oldu.

Yerli tütün kullanımı oranı çok düşük

Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranı 2021 yılında da düşük seviyede gerçekleşti. 2021’de üretilen sigaralarda kullanılan toplam 103.297 ton tütünün sadece % 11,94’i yerli tütünlerden oluştu.

2021 boyu Türkiye’de nargile kafeler kapalı olduğu halde, nargilelik tütün mamulünün kayıtlı yurt içi satışları bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artarak 838 ton olarak gelişti.

Sarmalık tütün satışında büyük artış

Sarmalık kıyılmış tütünün kayıtlı yurt içi satışları ise, bir önceki yıla göre yüzde 56 oranında artarak 3735 ton olarak gerçekleşti. Sarmalık kıyılmış tütün ihracatı ise bir önceki yıla göre 18 kat artarak 2401 ton olarak gerçekleşti.

2021’de makaronların (boş sigara tüpü) ve sarmalık sigara kağıtlarının kayıtlı yurt içi satışları, sırasıyla, 10,2 milyar ve 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti.

2021’de puro ve sigarillo ithalatı 3,6 kat artarak 16 ton, yurt içi satış yüzde 19 oranında artarak 121 ton olarak gerçekleşti.