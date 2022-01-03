Sigara ve içkide ÖTV artışı

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak yüzde 47,38 oranında yükseldi. ÖTV artışının fiyatlara yansıyıp yansımayacağı Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak.

İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları, her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor. Yeni zamla bir adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi 0,7197 liraya çıkarken maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı, 9,76 liradan 14,39 liraya çıktı. Böylelikle sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacak. Bir paket sigaranın vergisi de 4,63 lira artırılmış oldu.

Haziran ayında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan ÖTV, temmuz-aralık dönemi için sabit tutulmuştu. Şimdi ÖTV tutarındaki artışın sigara fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak.

Sigarada ÖTV oranı yüzde 63'e düşürülmüştü

Öte yandan sigarada 25 Aralık 2020’de yüzde 67’den yüzde 63’e düşürülen ÖTV oranı değişmedi. Sigarada ÖTV oranı hâlâ yüzde 63.

Hükümetin tütün politikalarıyla ilgili soL'da kaleme aldığı yazılarla bilinen Meryem Vitni "Asgari maktu ÖTV’deki artış piyasadaki 15-16,50 TL bandındaki düşük fiyat segmentini yukarı çekecektir. Maktu ÖTV’nin tutarı ise toplam fiyat içinde hâla cüzidir" dedi.

Vitni "Bundan sonra sigarada yapılacak fiyat artışları, bu vergi düzenlemesinden ziyade, sigara şirketlerinin maliyet artışlarını, kur kayıplarını karşılamak üzere ve şirketler ile saray maliyesi arasında kazan/kazan formülüne göre yapılacaktır. Sarmalık kıyılmış tütünde de, 26 Mart 2020’de yüzde 63’ten yüzde 40’a düşürülen ÖTV oranı yüzde 40 olarak devam ediyor. Böylece, ikame ürün olan imal sigaralar ve sarmalık kıyılmış tütün arasındaki büyük ÖTV farkı devam ediyor olacak" değerlendirmesinde bulundu.