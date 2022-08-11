Sigara ve içki fiyatlarına zam bekleniyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sigara grubuna ve içkilere yeni zam geleceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Son olarak Temmuz ayı başında ÖTV zammı uygulanan sigara fiyatlarına bir zam daha geliyor.

Cumhuriyet'ten Didem Ernez'in haberine göre, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yıl başından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına Ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında zam yapılacağı söyledi.

Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.

Sözlerinin devamında içkilere de zam beklediklerini belirten Dündar, "Yüzde 10-15 civarında bir zam gelebilir" şeklinde konuştu.

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