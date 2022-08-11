Kredi talep edenlerden 'döviz, kripto ve altın almayacağım' imzası isteniyor

Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı metninde makroihtiyati önlemlere krediler kanalı da dahil edildi ve gerekirse ek önlemler alınacağı açıklandı.

Bu karar uygulamada kendini göstermeye başladı. Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre tüketicilere talep ettikleri ihtiyaç kredisini döviz, altın, kripto varlık gibi alımlarda kullanmayacağına dair belge imzalatılıyor. Hatta bankalar kredi taleplerinde kredinin ‘nereye harcanacağı’nın detaylı açıklamasını istiyor.

İhtiyaç kredisi miktarı 50 bin lira olsa bile bankalar düzenleyici kurumlardan gelen telkinler doğrultusunda maaş müşterisi olmayan kredi talep eden tüketicilerden 3 aylık imzalı maaş bordrosu bile talep ediyor.

Hatta bankalar kredili mevduat hesabı (KMH) limit artırımlarında da müşterilerinden elde edilecek yeni kaynağın dövize, altına veya kripto varlığa harcanmayacağına dair imzalı söz alıyorlar.