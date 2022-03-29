Sıfır otomobillere zam geldi, ikinci el araçlara 'KDV' zammı geliyor

Sıfır araç fiyatlarına mart ayında yüzde 5 zam geldi.

NTV'de yer alan habere göre, savaş ve tedarik kaynaklı zammın önümüzdeki aylarda da kademeli olarak artacağı belirtiliyor.

Öte yandan dün Erdoğan'ın yaptığı "Oto galericilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz" açıklaması sonrası ikinci el otomobillerde de fiyatların artacağı belirtiliyor.

Dünya'dan Aysel Yücel'e konuşan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, ''Yeni düzenlemede sadece özel matraha tabi olan araçlara yönelik bir KDV artışı söz konusu, toplamda piyasaya yüzde 1 ila yüzde 2 civarında ek bir fiyat artışı getirecek. Temel olarak kurumsal ikinci el ticareti yapan firmaların şahıslardan satın aldığı araçların satışında uygulanan özel matrah hesaplaması bu firmalara ek maliyet yükü getiriyor.Kurumsallaşma çabasında olan ikinci el sektöründe dönüşümün hızını yavaşlatacak bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz'' diye konuştu.



