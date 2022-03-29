Sigara ve içkiye büyük zam geliyor

Sigara fiyatlarına ocak ayındaki çifte zammın ardından 14 - 15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmiş ve böylece 2022 yılı itibariyle toplam 6 TL zam yapılmıştı. Art arda zam gelen sigaraya yeni bir zam daha uygulanacağı iddia edildi.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, 1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi. Vatandaş şimdiden sigara bulmakta zorlandığını, sigara satan büfe ve marketler ise dağıtıcıların sigara dağıtımını azalttığını belirtti.

İçkiye de zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise son dönemde üst üste zam gelen içkiye bir zam daha geleceğini söylerken, "Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz" paylaşımında bulundu.