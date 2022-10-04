Sıfır otomobil fiyatlarına zam

Otomobil markaları ekim ayı itibariyle sıfır araba fiyatları listesini güncelledi.

3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibariyle Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, VW Caddy, Kia Stonic, Opel Mokka, Dacia Sandero ve Dacia Duster modelleri çeşitli oranlarda zamlandı.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, Citroen, Hyundai ve Mitsubishi fiyatları tarafından güncelleme yapıldığı belirtti.

Özpeynirci, fiyat listesi güncellenen otomobil modelleri ve zam oranlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu zamlarla birlikte; Toyota Corolla fiyatı 572 bin 250 TL, Honda Civic fiyatı 771 bin 800 TL, Opel Mokka fiyatı 794 bin 900 TL, Dacia Sandero fiyatı 479 bin TL, Dacia Duster fiyatı 517 bin TL’den başlıyor.

Özpeynirci’nin paylaşımı şöyle:

“Bugün itibarıyla zamlanan modeller; Toyota Corolla yüzde 4, Honda Civic, CR-V, HR-V, Jazz, Accord yüzde 3, Honda City yüzde 1, VW Caddy yüzde 2,5, Kia Stonic yüzde 3,4-3,6, Opel Mokka yüzde 2,3, Dacia Sandero yüzde 0,6-0,7, Dacia Duster yüzde 1,2. Citroen, Hyundai ve Mitsubishi fiyatları ise güncelleniyor.”

Biliyor muydunuz; Türkiye'de en ucuz otomobil (i10) 60 aylık asgari ücretle, ABD'de en ucuz otomobil (Spark) 12 aylık asgari ücretle, Fransa'da en ucuz otomobil (Sandero) 8 aylık asgari ücretle, İngiltere'de en ucuz otomobil (Spring) 6 aylık asgari ücretle alınıyor.”