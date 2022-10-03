Ekim 2022 kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül 2022 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ekim 2022 kira artış oranı da belli oldu. Yıllık enflasyon yüzde 83,45'e çıktı. Böylelikle enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu.

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girse de iş yerleri için böyle bir sınır bulunmuyor.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2022 Ekim ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Ekim 2022 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 oldu.

