Sıfır araç satışındaki oyun: Fiyatları böyle yükseltiyorlar

Araç fiyatları üretim sıkıntısı gerekçesiyle sürekli olarak artarken buna bir de bayi ve galeri oyununun eklendiği, fiyatların bu yüzden daha da arttığı öne sürüldü.

Son bir yılda sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 70 civarında zam geldi. Aynı şekilde ikinci el otomobillerin fiyatları da yükseldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bayilerde araba yokluğu başka bir oyuna daha yol açtı.

Habere göre, piyasada araba olmayınca bazı bayiler galericilerle anlaşmaya gitmeye başladı. Bayi satış fiyatı 700 bin lira olan bir otomobili galericiye 750 bin liraya satıyor. Galerici ise üzerine 100 bin lira koyarak ilana çıkıyor. Bayide araç bulamayan alıcı, galericiden yüksek fiyata arabalarla karşılaşıyor.

Araba almak için adını sıraya yazdıran kişiler ise çeşitli bahanelerle oyalanıyor.