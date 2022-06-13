Nisan ayı yatırım teşvik listesi yayımlandı: Air-Anka, Vestel, Ceyport Taşucu AŞ...

Bugün Resmi Gazete'de Nisan 2022 Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi yayımlandı.

Nisan 2022’de 1144 işletmenin toplam 32,5 milyar lira tutarındaki yatırımlarına faiz desteği verilecek, KDV alınmayacak, bu işletmeler yüzde 80’e ulaşan vergi indirimlerinden yararlandırılacak, 800 milyon ABD doları tutarında makine teçhizatı gümrük vergisi ödemeksizin ithal edebilecekler.

Yatırım teşvik belgelerinin konularına göre dağılımına bakıldığında çok sayıda Güneş Enerji Santralı (GES) olduğu görülüyor. Çoğunun proje tutarının 2-3 milyon lira olduğu görülüyor. Ancak içlerinde 20 milyon liraya ulaşanlar da var.

Aşağıda, yüksek tutarlı ve dikkat çeken projelerin özet bilgilerine yer veriyoruz:

Nisan/2022 teşvik listesinde, yolcu ve yük taşımacılığı projelerine önem verildiği görülüyor. Air-Anka Havayolları AŞ ile Ceyport Taşucu AŞ’nin toplamı 2 milyar lirayı aşan iki projesi teşviklerden yararlandırılacak.

Air-Anka Havayolları AŞ’nin 1,2 milyar lira yatırımın öngörüldüğü projesi için, 82 milyon ABD doları tutarındaki makine teçhizatı gümrüksüz ithal hakkı tanınıyor. Bugünkü kur üzerinden (14 lira) hesapladığımızda Şirketin 1,2 milyar lira yatırım projesinin 1,1 milyar lirasının makine teçhizat ithalatından ibaret olduğu görülüyor.

Vestel, 1,1 milyar lira tutarındaki projeleri için teşviklerden yararlandırılıyor. Projeleri arasında TV radyo alıcıları, ses ve görüntü kaydeden teçhizat imalatının yanısıra her yıl 270 adet elektrikli araç şarj istasyonu olması dikkat çekiyor.

(Not: Yararlanıcı şirket satırındaki sayılar, Resmi Gazetedeki sıra numarasıdır)

820- Yararlanıcı Şirket: Air-Anka Hava Yolları A.Ş.

Yatırımın yeri: İzmir-Gaziemir.

Konusu: Hizmetler-Tarifeli tarifesiz Havayolu yük taşımacılığı (729.000 ton/yıl)

Yatırım tutarı: 1,2 milyar TL (Bölgesel öncelikli; komple yeni yatırım) (yerli sermaye)

Yeni istihdam: 20 kişi

Öngörülen Destek Unsurları:

Gümrük vergisi bağışıklığı: 82 milyon ABD doları tutarında makine teçhizatı gümrüksüz ithal etme hakkı, (Bağışık tutulan ithalatın karşılığı 14 TL kur üzerinden hesaplandığında 1 milyar 148 milyon lira ediyor. Oysa yatırımın toplamı 1,2 milyar lira)

Ayrıca: Faiz Desteği, KDV İstisnası, 7 yıl Sigorta primi işveren hissesi, %80 Vergi indirimi.

821- Yararlanıcı Şirket: Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.Yatırımın Yeri: Mersin/Silifke

Konusu: Hizmetler-Diğer Destekleyici Ulaştırma Faaliyetleri

Yatırım Tutarı: 824,7 milyon TL (Bölgesel, modernizasyon, tevsi) (Yerli sermaye)

Yeni istihdam: 15 kişi

Öngörülen Destek Unsurları:

Gümrük vergisi bağışıklığı: 13,2 milyon ABD doları tutarında makine teçhizatı gümrüksüz ithal etme hakkı (14 TL kur üzerinden hesaplandığında 185,7 milyon lira ediyor)

Ayrıca: Faiz, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, 5 yıl Sig.Primi İşveren Hissesi, Vergi indirimi %60,

962- Yararlanıcı Şirket: Etlik Görüntüleme Hizmetleri A.Ş.

Yatırımın Yeri: Ankara-Keçiören

Konusu: Hizmetler-İnsan Sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (Görüntüleme Hizmetleri: 2.236.000 hasta/yıl-Radyoterapi hizmetleri: 52.000 hasta/yıl)

Yatırım Tutarı: 821,6 milyon TL (yerli sermaye)

Yeni istihdam: 175 kişi

Öngörülen Destek Unsurları:

Gümrük Vergisi Bağışıklığı; 12,3 milyon ABD doları tutarında makine teçhizatı gümrüksüz ithal etme hakkı (14 TL kur üzerinden hesaplandığında 172,5 milyon lira ediyor)

Ayrıca KDV istisnası

1053- Yararlanıcı Şirket: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yatırımın Yeri: Manisa – Yunusemre (Bölgesel öncelikli yatırım)

Yatırım Tutarı: 1,1 milyar TL

Konusu: İmalat- TV ve Radyo Alıcıları, ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat ve bunlarla ilgili araçların imalatı. (Her biri için Yılda, 9,5 milyon LCD TV muhtelif elektronik kart; 32 milyon LCD panel; 270 adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu) vb…

Yeni İstihdam: 50 kişi

Öngörülen Destek Unsurları:

Gümrük Vergisi Bağışıklığı; 63,2 milyon ABD doları tutarında makine teçhizatı gümrüksüz ithal etme hakkı (14 TL kur üzerinden hesaplandığında 883,7 milyon lira ediyor.)

Ayrıca: Faiz Desteği; KDV istisnası, 7 yıl Sigorta Primi işveren hissesi, %80 Vergi indirimi

1053- Yararlanıcı Şirket: ES Global Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Yatırımın Yeri: Eskişehir Odunpazarı

Yatırım Tutarı: 680 milyon TL

Yeni istihdam: 495 kişi

Konusu: Fırın Ürünleri imalatı (yerli sermaye-komple yeni yatırım) (her yıl için: 31 bin ton bisküvi, 20 bin ton çikolata, 10 bin ton gofret)

Öngörülen Destek Unsurları:

Gümrük Vergisi Bağışıklığı; 18,8 milyon ABD doları tutarında makine teçhizatı gümrüksüz ithal etme hakkı (14 TL kur üzerinden hesaplandığında 263,6 milyon lira ediyor.)