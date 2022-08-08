Sıfır araç alışına ilişkin yeni düzenleme geliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş‘un araba satışına dair geçen hafta yaptığı “Belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz” açıklamasının detayları belli oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın, satın alınan aracın 6 ay süre dolmadan ve 5 bin kilometre sürüş gerçekleştirmeden önce satılamamasına yönelik hazırlık yaptığı belirtildi.

Habertrafik'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, kısa süre içinde yeni araç satışlarına ‘6 ay ve 5 bin km’ kısıtlamasının gelmesinin beklediği aktarıldı. Söz konusu kısıtlamanın ise geçici olacağı belirtildi.