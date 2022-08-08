Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 115 milyon liralık araç ihalesine tepki

Gençlik ve Spor Bakanlığı, pazarlık usulüyle 115 milyon liralık araç ihalesi yaptı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na konuya dair soru önergesi verdi.
Başarır ihaleye tepki göstererek “Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Neden sayın bakan bu israf? Makam arabası, lüks arabalar kiralıyorsunuz. Bu kadar ivedi mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Makam arabalarınız için kullanıyorsunuz. Artık bir parça utanın” dedi.
2023 yılının sonuna kadar devam edecek olan başka bir araç kiralama sözleşmesi olduğunu belirten Başarır, şunları söyledi:
“Gençlik ve Spor Bakanlığı 21/b yani pazarlık usulüyle 5 Temmuz’da 115 milyon TL’lik araç kiralama ihalesine çıktı. Hem de bu araç kiralama ihalesine yakıt kullanımı dahil değil. İhale dokümanları paylaşılmıyor. Şartnameler paylaşılmıyor. Daha önce en azından hangi hizmet için hangi araçların kiralanacağı öğrenilirken artık AKP iktidarı seçim yaklaşırken bunların dahi öğrenilmesini engelliyor. Bakın 2021 Ekim ayında 176’sı şoförlü 494 araç kiralanmış ve ihalesi açık yapılmış. Bu şirketlerle yapılan sözleşmeye göre 31 Aralık 2023’e kadar süre var. Daha sözleşmenin tamamlanmasına 1,5 yıl varken 115 milyon TL’lik bir araç kiralama ihalesine neden çıkılıyor? Burada kamu yararı nerede? "
Kasapoğlu'na soru önergesi
Başarır'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:
- Teknik şartname ve ihale dökümanları EKAP’ta neden paylaşılmamıştır?
- Bakanlığınızca hangi öngörülemeyen nedenlerle ya da hangi ivedilik gerekçeleriyle söz konusu ihale pazarlık usulü yani 21/b ile yapılmıştır?
- Bu ihale kapsamında kaç tane araç sürücülü, kaç tane araç sürücüsüz kiralanmıştır?
- Söz konusu ihale pazarlık usulü yerine rekabetin ve şeffaflık ilkelerini sağlayan açık ihale usulüyle yapılsaydı daha ucuza mâl edilmez miydi? Kamu yararı böylelikle daha fazla korunmuş olmaz mıydı
- Araç kiralama ihalesine çıkılmasaydı ve bu araçlar satın alınsaydı MTV ödenmemesi nedeniyle devletin daha ucuza mâl etmesi mümkün olmayacak mıydı?
- Daha önce ihalesi yapılmış 176’sı şoförlü 494 araç kiralanmışken ve bu sözleşme 31 Aralık 2023’te bitecekken, 115 milyon TL bedelle yeni bir araç kiralama ihale yapılmasının gerekçeleri nelerdir?
- Halihazırda 494 tane araç kiralamışken ve sözleşmeleri devam ediyorken yeni kiralayacağınız bu araçlar nerelerde kullanılacaktır?
- Yaptığınız araç kiralamaları açıkça bir kamu israfı değil midir?