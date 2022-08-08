Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 115 milyon liralık araç ihalesine tepki

Gençlik ve Spor Bakanlığı, pazarlık usulüyle 115 milyon liralık araç ihalesi yaptı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na konuya dair soru önergesi verdi.

Başarır ihaleye tepki göstererek “Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Neden sayın bakan bu israf? Makam arabası, lüks arabalar kiralıyorsunuz. Bu kadar ivedi mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Makam arabalarınız için kullanıyorsunuz. Artık bir parça utanın” dedi.

2023 yılının sonuna kadar devam edecek olan başka bir araç kiralama sözleşmesi olduğunu belirten Başarır, şunları söyledi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı 21/b yani pazarlık usulüyle 5 Temmuz’da 115 milyon TL’lik araç kiralama ihalesine çıktı. Hem de bu araç kiralama ihalesine yakıt kullanımı dahil değil. İhale dokümanları paylaşılmıyor. Şartnameler paylaşılmıyor. Daha önce en azından hangi hizmet için hangi araçların kiralanacağı öğrenilirken artık AKP iktidarı seçim yaklaşırken bunların dahi öğrenilmesini engelliyor. Bakın 2021 Ekim ayında 176’sı şoförlü 494 araç kiralanmış ve ihalesi açık yapılmış. Bu şirketlerle yapılan sözleşmeye göre 31 Aralık 2023’e kadar süre var. Daha sözleşmenin tamamlanmasına 1,5 yıl varken 115 milyon TL’lik bir araç kiralama ihalesine neden çıkılıyor? Burada kamu yararı nerede? "

Kasapoğlu'na soru önergesi

Başarır'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle: