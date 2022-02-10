Şi'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Cumartesi günü Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den "geçmiş olsun" mesajı geldi.

Şi mesajında "Eşim Peng Liyuan ve şahsım, size ve eşiniz Emine Hanım’a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin’in Türkiye’nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğine işaret eden Şi Cinping, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Erdoğan ile birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti. (İHA)