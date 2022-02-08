Çin ABD’yi uyardı: Tayvan’la silah anlaşmasını iptal edin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Tayvan’la yaptığı 100 milyon dolarlık silah tedarik anlaşmasını iptal etmesi gerektiğini söyledi. Zhao Lijian, Çin’in egemenliğini korumak için gerekli önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.

Dışişleri Sözcüsü Zhao yaptığı açıklamada, “Çin, ABD’nin bu eylemini şiddetle protesto ediyor ve kınıyor” derken, ABD’nin bu teklifi terhal geri çekmesi gerektiğini bildirdi.

Çin, Tayvan Boğazı’nın her iki tarafınındaki bölgenin “tek bir Çin” olduğunu belirtiyor. Sputnik International’ın haberine göre, Zhao, Pekin’in egemenliğini korumak ve güvenliğini sağlamak için gerekli ve etkili tüm önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.

Çin, Tayvan’ı kendine bağlı bir eyalet kabul ederken, diğer birçok ülke Tayvan’ın özerk bir ülke olduğunu iddia ediyor.