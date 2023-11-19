Şiddetli yağışlar: Zonguldak, Bolu ve Şile'de eğitime 1 gün ara verildi

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle Zonguldak ilinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

İstanbul Şile'de eğitime bir gün arta

Öte yandan İstanbul'un Şile ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, yarın tatil edildi.

Bolu'da da yarın okullar tatil edildi

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'da da eğitime yarın bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi

Bazı yollar heyelan nedeniyle kapandı

Zonguldak Valiliği, heyelanlar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Karadeniz Ereğli kara yolunda meydana heyelanlar nedeniyle, Terzi köyü mevkisinden Zonguldak yönüne, karayolları bakımevinden her iki yöne, Şehitlik mevkisinden il merkezi yönüne kara yolunun çift taraflı trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Karayolu ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi.

Ereğli Limanı'nda demirleyen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, kent genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ikiye bölünen Kamerun bayraklı geminin parçasının kıyıya vurduğunu belirtti.

Hacıbektaşoğlu, tahliye edilen 13 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı geminin bölünen parçası da bir süre sonra sahile vurdu.

İlçe merkezinde elektrikler kesildi, cadde ve sokakları su bastı, ağaçlar devrildi

Öte yandan Karadeniz Ereğli ilçe merkezinde sağanak ve fırtınanın aralıksız devam etmesi sonucu cadde ve sokakları su bastı.

İş yerleri zarar görürken, sahil yolundaki birçok ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yolu kapadı, bazıları ise araçlara zarar verdi.

Sel suları, ayakkabı, buzdolabı, cansız manken, tekerlek, fıçı gibi pek çok eşyayı kent merkezine taşıdı. Dalgaların vurması sonucu kaldırım taşları, banklar söküldü, bazı araçlar sular içinde kaldı.

Kaymakamlık ve Belediye, vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusundan uyarılarda bulundu.

Bu arada Vali Hacıbektaşoğlu, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat esasına göre faaliyete geçirilen AFAD merkezinde çalışmaları ve gelişmeleri takip etti, dere yataklarında incelemelerde bulundu.

Kafkametler adlı gemiyle irtibat koptu

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi: Can kaybımız, yaralımız yok

İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de sağanak ve fırtınanın etkisiyle bazı iş yerleri ve evleri su bastığını, 5 teknenin zarar gördüğünü belirterek, "Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız" dedi.

Vali Gül, sağanak ve fırtınadan etkilenen Şile'de basın mensuplarına açıklama yaptı.

İlçedeki hasara ilişkin bilgi veren Gül, "5 küçük teknemiz zarar gördü. Dükkanlarımız zarar gördü. Yine derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan iş yerlerimiz ve evlerimiz var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediye başkanlarımız, İSKİ ve AFAD ile diğer kurumlar, herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor" diye konuştu.

İlerleyen saatlerde fırtınanın etkisini kaybetmesini ve yağışın azalmasını beklediklerini ifade eden Gül, meteorolojik tahminlere göre fırtına ve yağışın saat 21.00-22.00'ye kadar süreceğini kaydederek, vatandaşlara bu gece de duyarlı olmaları ve su basma ihtimali olan yerleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Gül, ihbar sayıları mükerrer olmakla birlikte İstanbul genelinde 210 ev veya işyerini su bastığını, bunun zaman içinde değişiklik gösterebileceğini sözlerine ekledi.