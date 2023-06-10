Şiddetli sağanak etkili oldu: 6 ili sel vurdu

Sivas'ın Gemerek ve Gürün ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası su baskınları oluştu. Gemerek ilçe merkezinde birçok işyerini su bastı. Belediye ekipleri iş makinaları ile selin önüne set kurdu. Sivas ile Malatya’nın Kuluncak ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Gürün'e bağlı Sularbaşı köyünde mezarlık da zarar gördü.

Kars'ta su altında kalan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış ve dolunun etkili olduğu Kars’ta yüksek kesimlerde yağan dolu ekili alanlara da zarar verdi.

Konya'nın Derbent ile Kadınhanı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Edinilen bilgiye göre metrekareye Derbent'te 41, Karapınar'da 27, Kadınhanı'nda ise 13 milimetre yağış düştü.

Manisa’nın Demirci ilçesinde bazı araçların çamura saplandığı selde, bir otomobil ise çökme meydana gelen yolda çukura düştü.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu bir süre trafiğe kapandı. İlçedeki bazı tarım alanları da su altında kaldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde sağanağın ardından yaşanan su taşkını nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.