Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek.
İstanbul’da bugün en yüksek 11 derece olarak ölçülecek sıcaklık değerleri, cuma günü 23 dereceyi aşacak.
Haber Merkezi
Sıcaklıklar üç gün içinde 12 derece birden artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlı ve serin hava 3 gün daha etkisini gösterecek ve ardından hızla hava sıcaklıkları yükselecek.
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek.
İstanbul’da bugün en yüksek 11 derece olarak ölçülecek sıcaklık değerleri, cuma günü 23 dereceyi aşacak.