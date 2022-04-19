Sıcaklıklar üç gün içinde 12 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlı ve serin hava 3 gün daha etkisini gösterecek ve ardından hızla hava sıcaklıkları yükselecek.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek.

İstanbul’da bugün en yüksek 11 derece olarak ölçülecek sıcaklık değerleri, cuma günü 23 dereceyi aşacak.

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İstanbul dahil birçok ile kuvvetli sağanak uyarısı