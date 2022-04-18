İstanbul dahil birçok ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bugün (Pazartesi) Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.