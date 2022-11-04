Sıcak su için eylem yapmışlardı: 'Öğrenciler ikinci sınıf yurttaş değildir'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri dün akşam saatlerinde Muğla KYK Yurdu'nun önünde eylem yapmıştı.

Yurtlarında günlerdir sıcak su akmadığını söyleyen yüzlerce öğrenci yönetimi protesto ederken, polis tarafından ablukaya alınmıştı.

Türkiye Komünist Gençliği bugün Muğla KYK Erkek Yurdu ve Milli Piyango Kız Yurdu önündeydi. Yurt ve çevresinde yaşayan arkadaşlarıyla bir araya gelen TKG'lilerin açıklamasında şöyle denildi:

"KYK yurt idaresi meşruiyetini yitirmiştir. Bunların düzenine ve yönetme becerisini yitirmiş yurt yönetimlerine dönük haklı öfkenin kıvılcımlarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde de gözlemliyoruz. Biz Türkiye Komünist Partisi üyesi öğrenciler bu zorbalığa sessiz kalmayacağız.

Kötekli KYK'da ayağa kalktık. Bütün arkadaşlarımızla beraberiz, omuz omuzayız!

Öğrenciler ikinci sınıf yurttaş değildir. Gençlere insanca yaşam koşullarını çok görenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sesimiz yükseliyor. Bu sese kulak verin!"