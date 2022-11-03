Muğla KYK'da öğrencilerden protesto

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kötekli KYK Erkek Yurdunda günlerdir sıcak suların akmadığını dile getiren öğrenciler yurt yönetimini protesto etmek için yurt önünde toplanarak yönetimi yuhaladı.

Kötekli KYK Erkek Yurdunun hemen karşı tarafında bulunan Muğla Milli Piyango Kız Yurdunda kalan kadın öğrenciler ise kendi yurtlarının önünde toplanarak erkek öğrencilerin eylemine ıslık ve alkış eşliğinde destek oldu.

Olay yerine çok sayıda polis gelirken protestolar devam ediyor.