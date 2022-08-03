Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı görevden alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde sürpriz atamalar gerçekleşti. Özellikle bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların yanı sıra hedef kişi ya da kişiler hakkında operasyonel birimlere veri tespiti yapan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Erdal Çetinkaya görevinden alındı. Çetinkaya'nın yıllık izine ayrıldığı bildirildi.

T24’ün haberine göre, Çetinkaya’dan boşalan göreve ise Emniyet İstihbarat Başkan Yardımcısı Faruk Aydın getirildi. Aynı zamanda adli kolluk görevi de bulunan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’na 15 Temmuz’dan sonra atanan başkanları adli kolluk görevi yapmış polis müdürleri yerine istihbarat hizmetleri yapanlardan seçilmesi dikkati çekti.

Daha önce Emniyet İstihbaratı’nda görev yapan ve 15 Temmuz sürecinde dönemin Daire Başkanı Engin Dinç’in yardımcısı olan Çetinkaya, sonrasında Siber Suçlar Dairesi Başkan Yardımcılığı’na kaydırılmıştı. Aynı daireye başkan olan Çetinkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın çalışma ekibinde yer aldı.

Kararname beklentisi

İl emniyet müdürleri arasında yeni görevlendirme yapılmasını sağlayacak kararname hazırlıkları İçişleri Bakanlığı’nda devam ediyor. Bakan Soylu’nun, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu’yla birlikte yürüttüğü çalışmalara Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da zaman zaman katılıyor.

Yeni kararname öncesinde Nevşehir, Sinop, Karabük ve Kütahya’da vekil emniyet müdürleri görev yapıyor.

Ayrıca, geçen yılki emniyet müdürleri kararnamesinde İzmir’den Diyarbakır’a kaydırılan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bir yıl görev yaptıktan sonra emeklilik dilekçesi verdi. Aşkın, İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği emeklilik dilekçesi sonrasında izine ayrıldı. Böylelikle Aşkın’ın emekli olmasıyla vekaleten yönetilen şehir sayısı beşe yükseldi.

Öte yandan Emniyet teşkilatında beklenen birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfiler henüz gerçekleşemedi. Temmuz ayı başında çıkması beklenen terfilerin İçişleri Bakanı Soylu tarafından şu ana kadar onaylanmamış olması, kararname öncesinde göreve gelecek müdürlerde beklentiyi artırdı.