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Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan internet uyarısı: Acil güvenlik bildirimleri iletildi

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini duyurdu. Başkanlık, olası risklere karşı ulusal çapta tarama başlatırken kamu kurumları ve özel kuruluşlara acil güncelleme çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 22.10.2026 , 00:14

AKP’nin sansür kurumlarından Siber Güvenlik Başkanlığı, internet altyapısında önemli bir güvenlik açığı olduğuna dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir” denildi.

Başkanlığın, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlattığı belirtilen açıklamada, “ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir” denildi.

Kamu kurumlarının, kritik altyapı işletmecilerinin ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamalarının önem taşıdığı belirtilirken, “Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir” ifadesi kullanıldı.

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