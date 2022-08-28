Sibel Çelik cinayetinde 6 yıl sonra tutuklama: Almanya'dan getirildi

İzmir’in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016 tarihinde cinsel istismara uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürülen ve cesedi baza içerisinde yanmış halde bulunan Sibel Çelik’in (24) ölümüyle ilgili kırmızı bültenle aranan şüpheli Halil Yılmaz, 6 yıllık sürecin ardından kaçtığı Almanya’dan Türkiye’ye getirildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 12 Temmuz 2016 tarihinde Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 205/27 sokakta meydana gelmişti. 3 katlı bir binanın zemin katındaki Halil Yılmaz’a ait evde yangın çıkmış ve yangına müdahale eden ekipler bir bazanın içerisinde yanmış bir kadın cesedi bulmuştu. Yapılan incelemeler sonrasında cesedin 24 yaşındaki Sibel Çelik’e ait olduğu belirlenmişti. Olayın ardından Halil Yılmaz’a ulaşamayan ekipler, Yılmaz’ın ağabeyi Selman Yılmaz’ı (40) olaydan bir gün sonra Diyarbakır’a giderken yakalamıştı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz tutuklanırken, hazırlanan iddianamede Sibel Çelik’in 7 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve baza içerisine konularak ateşe verildiği yer almıştı. Halil Yılmaz ve Selman Yılmaz hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açılırken, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, Selman Yılmaz tahliye edilmiş ancak bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamamıştı.

6 yıl sonra tutuklandı

Yargılama esnasında Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporda Sibel Çelik’in cinsel saldırıya da uğradığı tespit edilirken, Almanya’ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018 tarihinde kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Söz konusu süreçte Alman yetkililer, Türkiye ile Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması bulunmasına rağmen Halil Yılmaz’ın ilticacı olarak girdiği ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle uzun bir süre Türkiye’ye göndermezken, Halil Yılmaz Almanya’da adli suça karışmasıyla beraber 6 yıllık sürecin ardından Türkiye’ye iade edildi.

Dün İstanbul’a getirilen Halil Yılmaz SEGBİS’le İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Halil Yılmaz, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.