Şi Jinping’den Scholz’a: ‘Yeni iş birliği alanları keşfedilmeli’

Almanya Şansölyesi Scholz ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, karşılıklı ekonomik ilişkiler ve AB-Çin ilişkileri gibi konuları görüştü.

Reuters’in haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Almanya’nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler arasındaki görüşmede, Çin lideri Şi’nin Almanya Şansölyesi Scholz’a, iki ülkenin yenilenebilir enerji, yeşil ve dijital ekonomiler gibi alanlarda yeni iş birliği alanlarını aktif olarak keşfetmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Yapılan görüşmede, Çin lideri Şi Jinping, dünyanın ikinci ve dördüncü en büyük ekonomilerinin hizmet ticareti alanında büyüme potansiyellerini gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, Alman şirketlerinin Çin'in dışa açılmasının getirdiği fırsatları değerlendirebileceğini düşündüğünü ve bunun karşılığında, Almanya'nın Çinli yatırımcılar için adil bir iş ortamı sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Alman Şansölyesi Scholz ise Şi Jinping ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Çin ile yenilenebilir enerji ve dijital ekonomi gibi konularda iş birliği yapma konusunda istekli olduğunu, ayrıca AB-Çin yatırım anlaşmasının mümkün olan en kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini umduğunu ifade etti.

Bilindiği üzere, Çin, Almanya'nın en büyük ticari ortağı durumunda olmakla birlikte, Çin pazarı da Alman otomotiv endüstrisi için en önemli ve tek pazar konumunda bulunuyor.