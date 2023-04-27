Şi ile Zelenskiy'in telefon görüşmesi sonrası Çin'den açıklama

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez görüşmesine ilişkin "önemli bir adım" açıklamasını yaptı.

Dördüncü Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Qin, Zelenskiy'in talebi üzerine dün gerçekleşen görüşmede tarafların doğrudan temas kurduklarını belirterek "Bu Çin'in Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulmak için attığı önemli bir adımdır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin, Şi'nin Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Pekin'in "barış ve müzakereleri ilerletme konusundaki kararlı konumunu" ortaya koyduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Şi, Zelenskiy ile ilk kez dün telefonda görüşmüştü.

Görüşmede Şi'nin "Diyalog ve müzakereler tek geçerli yoldur. Nükleer savaşların kazananı olmaz" dediği ve ülkesinin krizin siyasi çözümü için tüm taraflarla görüşmeler yürütmek üzere, Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi'ni Ukrayna ve diğer ülkelere göndereceğini belirttiği açıklandı.

Zelenskiy de görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Şi ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İnanıyorum ki bu görüşme Çin'in Ukrayna'ya büyükelçi atamasıyla birlikte ikili ilişkilerimize yeni bir güç katacak" dedi.

Şi ile Zelenskiy görüşmesinin ardından ABD, AB ve NATO'dan memnuniyet açıklamaları yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmenin ardından yapılan açıklamada "Çin tarafının bir müzakere süreci oluşturmak için çaba göstermeye hazır olduğunu not ediyoruz" denildi.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dünkü görüşmeyi iki ülkenin egemen meselesi olarak değerlendirdi.

Peskov Şi ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin Ukrayna'daki krize çözüm getirip getirmeyeceğinin sorulması üzerine "Ukrayna'da çatışmanın son bulmasını ve aslında Rusya'nın belirlenen tüm hedeflere ulaşmasını yakınlaştıracak her şeyi memnuniyetle karşılamaya hazırız" dedi.