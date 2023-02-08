Show TV muhabiri 'Ekipler asla gelmiyor' diyen depremzededen mikrofonu çekip uzaklaştı

Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkan bir depremzedenin ailesinin enkaz altında olduğunu ancak arama kurtarma ekiplerinin gelmediğini söylemesi üzerine mikrofonu çekip depremzeden uzaklaştı.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu programdaki canlı bağlantıda Södekoğlu, enkazdan çıkarılan ve ailesi halen enkaz altında olan bir depremzedeye mikrofonu uzattı.

Depremzede "Ben enkazdan çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz, tek bir araç bile göndermiyorlar, ekipler asla gelmiyor. Kardeşimden ses duydum. 'Abla ne olursun beni kurtar' dedi. hiç kimse gelmiyor asla" dedi.

Södekoğlu ise bu sözlerin üzerine mikrofonu çekip depremzedeye arkasını dönerek uzaklaşırken "Bu konuların da altını çiziyoruz. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyor ama henüz ulaşılamayan noktalar olduğunu altını çiziyorduk" diye konuştu.

Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan görüntülerin ardından muhabir Södekoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Bas bas iş makinesi lazım dediğim yayının özüne aykırı şekilde linç ediliyorum" dedi.

Södekoğlu "Enkaz altında nefes alan bir babanın sesini yayına verdik ve kurtarılması için buraya iş makinesi gelmesi gerekiyor, gelmedi, gelmeli dedik, adres verdik. Ben bunları anlatırken Buse Hanım da ben de enkazdan kurtuldum dedi. Yanına gittim. Annesi, babası ve kardeşi için yardım istedi. Ben de yardım gitmeyen yerlerin altını çiziyoruz dedim. Bas bas iş makinesi lazım dediğim yayının özüne aykırı şekilde linç ediliyorum" açıklamasını yaptı ve paylaşımına ilgili yayından 3 farklı video koydu.