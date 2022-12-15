Shetland Adaları'nda 4 gündür elektrik yok

İskoçya'nın Shetland Adaları'nda kar yağışının yanı sıra 4 gündür süren elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece olduğu Shetland Adaları'nda son günlerde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı, Shetland'de binlerce kişinin yaşadığı bazı bölgelerde elektrik kesintisine neden oldu.

Shetland'in Batı Mainland, Voe, Brae ve Yell gibi bazı bölgelerine 4'üncü günde de elektrik verilemedi.

Öte yandan Shetland'deki birçok okulda eğitime ara verildi.

Kardan kapanan yollar, elektrik kesintileri nedeniyle yürütülen çalışmaları da olumsuz etkiliyor. Çalışmaların aksamaması için elektrik direkleri helikopterlerle taşınıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yoğun kar yağışının 24 saat, elektrik kesintisinin de hafta sonuna kadar sürebileceğini açıkladı.

Emniyet yetkilileri, halktan evde kalmaları ve kendilerini ısıtmanın bir yolunu bulmalarını istedi. (AA)