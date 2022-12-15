İngiltere'de hemşireler grevde: 'Yemek ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz'

İngiltere'de hemşirelerin tarihi grevi bugün başladı.

Royal College of Nursing, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da enflasyonun altında yapılan maaş zammı teklifini protesto etmek için grev ilan ederken, şimdiye kadar 100 bin kadar sağlık emekçisi greve katıldı.

Uyarı grevi talepler karşılanmadığı takdirde 20 Aralık'ta tekrarlanacak.

Öte yandan grev konusunda Bloomberg'e konuşan hemşirelerden biri mevcut maaşlarıyla barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını ifade ederken 'hastalar için ayrılan yiyecekleri yemek zorunda kaldıklarını' kaydetti. Mary Smith, Bloomberg News'e verdiği demeçte "Her ayın sonunda, hastaların dolabından yiyecek alan hemşireler var ve bunu yapmamamız gerekiyor, kimse bu duruma düşmek istemiyor. Ama ay sonunu getiremedikleri için, paraları yoksa dolaptan fasulyeleri alıp yiyorlar” derken birçok meslektaşının gıda yardımına başvurduğunu ekledi.

Bir anlaşmaya varılmadığı durumda varılmazsa, Royal College of Nursing önümüzdeki hafta 2023 için ek grev tarihlerini açıklayacağını duyurdu.

"We have reached crisis point. We have been undervalued, underpaid and underappreciated for the safety critical role we do."



Chair of RCN TUC @Dkell999 shares why nursing staff have been left with no option but to strike.



#FairPayForNursing #RCNStrike #NursesStrike pic.twitter.com/Gmc4ejXIsn — The RCN (@theRCN) December 15, 2022

Hükümetten yanıt: Ücret konusunda taviz vermeyiz

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü Max Blain bugün gazetecilere verdiği demeçte, Sağlık Bakanı Steve Barclay'in çalışma koşullarını tartışmak için Royal College of Nursing ile daha fazla görüşmeye açık olduğunu söylerken, hükümetin maaş konusunda taviz vermeyeceğini ifade etti.

Barclay, "Hemşireler için moral ve çalışma koşullarını iyileştirmenin yolları hakkında daha geniş sorunlar var" dedi.