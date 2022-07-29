Shakira'ya 8 yıl hapis talebi

Yaklaşık 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı gerekçesiyle İspanya'da yargılanan ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl 2 ay hapis cezası talep edildi.

Shakira, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararı alırken, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon avrodan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.

Barselona Mahkemesi mayıs ayında, İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek, 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.