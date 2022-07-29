'Amazonlar' tartışması: 'Yine mi sen Leo? Önce yatından vazgeç'

Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler (BM) iklim elçisi Leonardo DiCaprio'nun Amazon ormanlarının ağaçsızlaştırılması yönündeki eleştirilerine "Ders vermeden önce yatından vazgeç" şeklinde yanıt verdi.

DiCaprio, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İnsanlar ve vahşi yaşam için gezegendeki en önemli yerlerden biri olan Amazonlar'da ormansızlaşma ne kadar yaygın? Bölge son 3 yılda maden endüstrisinin yasadışı ormansızlaşma saldırısıyla karşı karşıya kaldı" dedi.

Bolsonaro ise DiCaprio'nun paylaşımını alıntılayarak "Yine mi sen Leo? Bu gidişle, Brezilya'da dediğimiz gibi, en iyi seçim halatım olacaksın! Sana dünyaya ders vermeden önce yatından vazgeçmeni söyleyebilirim. Ama ilericileri bilirim, tüm dünyayı değiştirmek isterken, kendini asla değiştirmezsin. Bu yüzden seni kendi haline bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı mayıs ayında da DiCaprio'nun benzer bir paylaşımına tepki vermiş, "Desteğin için teşekkürler, Leo! Önümüzdeki seçimlerde tüm Brezilyalıların oy kullanması gerçekten önemli. Amazon'daki egemenliğimizi sürdürmek mi yoksa yabancı özel çıkarlarına hizmet eden sahtekarlar tarafından yönetilmek mi istediklerine halkımız karar verecek. The Revenant filminde iyi iş çıkardın!" ifadelerini kullanmıştı.