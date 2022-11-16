'SGK'nin ödediği parayla 1 paket bile hasta bezi alamıyoruz'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde oturan Dilek Palas, 2018 yılında boyun fıtığı ameliyatı sonrasında omuriliği zarar gördü. 4 yıldır hasta bezi kullanmak zorunda kalan 45 yaşındaki Dilek Palas, SGK'nın ödediği paraya tepki gösterdi. Eczacı Mustafa Olcay ise bu sorun nedeniyle hastalarla karşı karşıya geldiklerini belirtti.

'Bir paketin tamamını bile alamıyoruz'

ANKA'dan Burhan Demircioğlu'nun haberine göre yaşadığı problemleri anlatan Dilek Palas şöyle konuştu:

"4 yıl önce boyun fıtığı ameliyatı geçirdim. Omuriliğimde zedelenme olduğu için hasta bezi kullanmak zorunda kaldım. Yaklaşık 4 yıl 3 aydır kullanıyorum. Bu son sistemde, daha önce ayda 4 paket alıyorduk devlet bunun tamamını karşılıyordu. Yazın yeni bir yönetmelik çıkmış biz buna başvurduk. IBAN numarası istediler, 'IBAN’ınıza yatacak' dediler şimdi yaklaşık 3 aydır aldığımız bez bir paket, içinde 30 tane var. Eczaneden aldığımız, eczaneye gittiğimizde 300 lira diyorlar, medikale danıştım 310 lira diyorlar, bize yatırılan para 247 bazen 250 lira oluyor. Yani biz 3 paketi parayla almak zorunda kalıyoruz ve o parayla da adet olarak satılmıyor paket olarak satılıyor. Yani bir paketin tamamını bile alamıyoruz. Sıkıntımız çok büyük hani hastalığımın hiçbir çaresi yok. Kaç tane doktora gittiysem hastalığımın çaresini bulamadılar. Bu bezi kullanmak zorundayım. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Bir tek ben değilim mağdur olan. Maddi durumum iyi değil, almak çok zor. SGK'yı aradım '120 adet ödeniyor' dediler ama benim elime geçen bir paket, 30 tane (var) içinde. Onun da tam parası ödenmiyor. En büyük sıkıntımız bu. Bu sorunun giderilmesini istiyoruz."

'En ucuz bez 300-400 TL aralığında'

Eczacı Mustafa Olcay ise şunları söyledi:

"1 Haziran 2022 tarihinden itibaren SGK'nın medikal reçeteleri ile ilgili yeni güncellemeleri olmuştu. Bu güncellemelerde hasta bezlerini kullanan hastalarımızın ciddi sorunları oluştu. Bu sorunların başında örneğin rapora doktorumuz belirtmiş günde 4 defa kullanılması gerekiyor. 30 kere 4'ten 120 adet bez kullanması lazım hastanın. 120 adet bez yaklaşık 4 paket beze tekabül eder fakat devletimizin ve SGK'nın yatırmış olduğu ücret 4 paket bezi geçin 1 paket bez dahi alınamayacak fiyattır. Şu anda en ucuz bez 300- 400 TL aralığında gitmektedir. Devletin yatırmış olduğu para 240-260 TL arasındadır. Hasta mağduriyeti had safhadadır. Hastalarımız eczaneye geldiğinde çok ciddi derecede sorun yaşıyoruz. 'Benim 4 paket bez alma hakkım var' diyorlar çünkü daha önceden hastalar 4 paket bezi ücretsiz bir şekilde alabiliyorlardı ama şu anda 4 paket bezi verme şansımız olmadığından dolayı hasta ile eczane birebir sıkıntı ve sorun yaşamaktadır. Bununla ilgili hastalarımızı uyarıyoruz, bu durumu anlatıyoruz, verilen para ile bezin alınamayacağını söylüyoruz. Üstüne belli bir miktar para vermelerini talep ediyoruz fakat hastalarımızla bu şekilde sıkıntılarımız gün geçtikçe daha çok büyüyor."