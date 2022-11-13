Bakan Bilgin SGK'deki yolsuzluk iddialarını kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) bazı yolsuzluk iddialarını kabul etti. Bilgin, "Sorumluları yargıya hesap verecekler, bazı görevlileri de ben işten attım" açıklamasını yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK’da ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerine ilişkin bir yolsuzluk soruşturması olduğuna, dosyada eski SGK başkanı, daire başkanlarının adının geçtiğine işaret ederek zararın ne kadar olduğunu sordu.

Bakan Bilgin, "Geçen sene de bahsetmiştim, onu bir arkadaşımız hatırlattı. Nedir o? Yolsuzluk. SGK’yle ilgili böyle bir iddia vardı. Bu sadece bir iddia değil, bizim müfettişlerimizin de bize yansıttığı, getirdiği... Bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim. O arkadaşımız didik didik etti ve oradaki yolsuzluk hadisesine bulaşmış adamların tamamıyla ilgili suç duyusunda bulundu" ifadelerini kullandı.

Soylu iddiasına yanıt

CHP'li Bulu, bunun üzerine “Rakam var mı?” diye sordu. Bilgin, “Oradaki rakam 1 milyar civarında. Sorumluları yargıya hesap verecekler, bazı görevlileri de ben işten attım” dedi.

Bulut, soruşturma geçiren ve SGK'den atılan kişilerin isimlerini sordu. Yargıya intikal ettiğini, isim vermeyeceğini söyleyen Bilgin, “Süleyman Bey’le (Süleyman Soylu) ilgili o soruşturma dosyasında hiçbir şey yok. Süleyman Bey’in akrabası olduğu iddia edilen hiç birisi de yok o soruşturma dosyasında” dedi.

Suçluları attığını ve savcılığa verdiğini belirten Bilgin, “Dosyanın arkası gelecek, nerelere ulaşırsa kime ulaşırsa” açıklamasında bulundu.