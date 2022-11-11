'Bakan Vedat Bilgin'in Amasra açıklaması AKP'nin katliamdaki sorumluluğunun itirafı'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Amasra'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden patlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının sorumluluğunun, müfettişler üzerinden tespitler yapmak ve rapor hazırlamak olduğunu savunmuştu.

Bilgin "2015'te bu madeni kapatmışız. Her yıl da bu madene ceza kesmişiz. 'Kim yeniden açtı?' sorusu basit. Bunu yargıya götürmüş maden işletmesi. Yargı kararıyla açılmış" demişti.

'Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi yanıt vermek zorunda'

Bakan'ın değerlendirmeleriyle ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, "42 madencinin ölümünü suçunuzu örtmek için kader diye yutturmaya çalıştınız. Suçlusunuz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Sarı'nın açıklaması şöyle:

"Çalışma Bakanı diyor ki '42 madencinin öldüğü Amasra’daki kömür ocağını 2015 yılında kapattık. Sonra her yıl bu madene ceza kestik. Sonra kurum dava açtı, yargı ocağı yeniden açtı.'

Dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Kurum dediği TTK. Enerji Bakanlığı’na yani hükümete bağlı.

Bir bakanlık kapatıyor, başka bakanlık açtırıyor. Böyle yönetilen maden işletmesi 42 işçiye mezar oluyor.

Şimdi bir yanıt da Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi vermek zorunda. Demişti ki 'madende her şey yönetmeliklere uygun. Denetimler tam.'

Tersini söyleyenleri yalan haber yapmakla suçlamıştı. Oysa şimdi madenin uygunsuz olduğunu Çalışma Bakanı itiraf etti.

42 madencinin ölümünü suçunuzu örtmek için kader diye yutturmaya çalıştınız. Suçlusunuz. Bu işin peşini bırakmayacağız."