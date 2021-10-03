SGK'den 'grip aşısı' açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) grip aşısı bedellerini karşılayacağı yurttaşlarla ilgili bir duyuru yayımladı.

SGK'nin duyurusunda Eylül-Şubat dönemleri içinde yılda bir defaya mahsus kurumun grip aşısı bedellerini karşılayacağı yurttaşlar şöyle sıraladı:

65 yaş ve üzeri kişiler,

Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalanlar

Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar anne adayları

Belirli kronik rahatsızlığı olan erişkin ve çocuklar.

Grip aşısı bedelini SGK'nin karşılayacağı belirli kronik rahatsızlığı olan erişkin ve çocuklar ise şöyle tanımlanıyor:

"Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar."