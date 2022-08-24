SGK'de yolsuzluk iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada geçen yıl SGK’de gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç Ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz” denilmişti.

Soylu'nun kuzeninin bir dönem ortağı olduğu firma

BirGün’ün detaylarına ulaştığı 1 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasında, üniversite hastanelerinin, şirkete fazladan ödendiği belirtilen paraları, “Finansal yük” tanımlamasıyla kayıt altına aldığı öğrenilmişti.

Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun bir dönem ortağı olduğu firmayı da kapsayan “Finansal yük” tablosuna kaydedilen geri ödeme miktarının 20 milyon TL’yi geçtiği ortaya çıkmıştı.