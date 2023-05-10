SGK Covid-19'dan ölen doktorun çocuklarına bağlanan maaşı faiziyle istedi

Görevi sırasında yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun iki kızına "meslek hastalığı" kapsamında bağlanan maaş kesildi. İki yılda ödenen para da toplu olarak faiziyle istendi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Ergenoğlu, iki yıl önce görevi sırasında koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda 3 ay süren tedavisine rağmen 15 Mart 2021’de yaşamını yitirdi. Eski eşinin ölümünün ardından SGK’ye başvuran Aslı Sungur, Prof. Dr. Ergenoğlu’nun ‘meslek hastalığı’ nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti, iki kızına maaş bağlanması ve tazminat verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren SGK, Prof. Dr. Ergenoğlu’nun iki kızına bu kapsamda maaş bağladı. İki yıl boyunca da maaş ödemeleri devam etti.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre SGK, Ergenoğlu’nun kızlarına iki yıl boyunca ödediği maaşları faiziyle birlikte geri istedi.

'Meslek hastalığı sayılınca maaşa bağlandı'

Prof. Dr. Ergenoğlu'nun eski eşi ve iki kızının annesi Aslı Sungur karara tepkili. Eski eşi koronadan vefat ettiğinde o dönem biri 12, diğeri 16 yaşında olan iki kızıyla ilgili hukuki mücadele başlattığını belirten Sungur, süreci şöyle anlattı:

"Eski eşim emekli olduğu için SGK kızlarıma babalarının emekli maaşından kesintili olarak bir maaş bağladı. Toplamda 6 bin lira gibi bir rakamdı. Fakat daha sonra bunun meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili ben girişimde bulundum, bilgi, belge ne gerekiyorsa topladım ve SGK’ye başvurdum. SGK bir süre sonra bunu meslek hastalığı olarak kabul etti ve emekli maaşını düşürerek onun dışında iki kızıma ayrı ayrı maaş bağladı.”

Ergenoğlu'nun çocukları iki yıl boyunca bu maaşı aldı ama 1.5 ay önce Aslı Sungur, Esenyurt SGK'den gelen telefonla şok yaşadı. Telefondaki görevli kızlarının maaşının kesileceğini söyledi.

'Kadrosu üniversitede, virüsü hastanede kapmış'

Hemen Tabip Odası'nın avukatıyla iletişime geçen Aslı Sungur, dilekçeyle SGK'ye itiraz etti. Sonrasında yaşananları ise şöyle anlattı:

"Araştırınca anladım ki, eski eşim Biruni Üniversitesi’nde akademisyen, kalp damar cerrahisi profesörü ve doğal olarak doktorların hepsinin yaptığı gibi Biruni Üniversitesi Hastanesi’nde hasta görüyor. SGK’nin ise yürüttüğü mantık iki sene sonra şu; kadrosu üniversitede ama mikrobu üniversitenin hastanesinde kaptı o yüzden maaş verilemez. Eski eşim Biruni Üniversitesi’nde SGK’li ve buradan maaş alıyor ama üniversite hastanesine de fatura kesiyormuş. Bu sadece Mehmet için değil diğer bütün hocalar için de geçerli bir durum. Kadrosu üniversitede olduğu için de üniversite hastanesinde SGK’li sayılmıyor. Buna dayanarak verilen karara itiraz ettik maaş fiili olarak kesildi ama bize bununla ilgili yazı gelmedi. Yine bu zamana kadar ödenen maaşları da faiziyle birlikte geri istediler onunla ilgili itirazda da bulunduk. Şu anda bekliyoruz.”

Tabip Odası Başkanı: Sundukları haklı gerekçeler değil

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan da kararın akla ve vicdana sığmadığını vurgulayarak, "Kendilerince hukuksal birtakım gerekçeler sunuyorlar ama bunlar haklı gerekçeler değil avukatlarımız gerekeni yapacaklardır" dedi.

Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren karar

Prof. Dr. Ergenoğlu’yla ilgili olarak 20 Mart 2023 tarihinde Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 No’lu Grup Başkanlığı’nın (29.12.2022 tarih ve 420749/07/İR/08 sayılı) raporu nedeniyle hak sahiplerine bağlanan gelirin kesileceği ve geçmişe dönük borç çıkartılarak şimdiye dek yapılmış ödemelerin tahsil edileceği Esenyurt Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine bildirildi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat da yaşanan mağduriyetin aslında çok önemli bir hukuki sorunu da gündeme getirdiğine dikkat çekti. Polat, "Vefat eden meslektaşımızın yakınlarının içine düşürüldüğü durum sadece bu kişiye ve yakınlarına özel değil, bu şekilde çalışan binlerce hekim var, meslek hastalığı nedeniyle bu duruma düşme potansiyeli olan binlerce hekim ve sağlık çalışanı var" ifadelerini kullandı.

Eğitim anfide değil sahada verilir

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada da “Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu’nun koronavirüse maruz kaldığı sırada işyerinde hem öğretim üyesi olarak hem de hekimlik hizmet alım sözleşmesi ile çalıştığı, meslek hastalığının da hizmet alımı sözleşmesi ile çalıştığı sırada oluştuğu, bu nedenle gelir bağlanmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 No’lu Grup Başkanlığı’nın raporunda, Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu tarafından yapılan görevi ikiye bölünmüş ve iki görevin birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre, Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu öğretim üyesi olarak hasta görmemiş, ameliyat yapmamış ve koronavirüse maruz kalmamıştır” denilerek itiraz edildi.

513 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türkiye’de Nisan 2023’e kadar 513 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği’nin 2022’de hazırladığı raporda, Covid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 34’ünü hekimler, yüzde 13,4’ünü eczacılar, yüzde 7,3’ünü de hemşire ve ebeler oluşturdu.