SGK çalışanlarına mobbing uygulayan il müdürü ödüllendirildi

SGK emekçileri artan iş yükü ve düşük maaşlar nedeniyle ülkenin dört bir yanında 1 hafta arayla iki kez tam gün iş bırakmıştı.

Daha önce de iş yavaşlatan SGK emekçileri maaş artışı, ikramiye, 3600 ek gösterge gibi talepler başta olmak üzere haklarını isterken, bir yandan da artan mobbing uygulamalarına da son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Mobbing uygulayan il müdürü daire başkanı olarak atandı

Anayasal haklarını kullanarak çalışma şartlarında iyileştirme isteyen SGK çalışanlarını kendisine tehdit olarak gören, çalışanlar üzerinde açıkça mobbing uygulayarak yer değişikliği yapan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü'nün Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandığı öğrenildi.

Haberi 7 Nisan Cuma günü duyuran Büro İş Sendikası kurum çalışanlarının yoğun iş yükü ve yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yapılan eylemlerde bulunan bazı kurum çalışanları hakkında 122 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi gerekçe gösterilerek keyfi olarak görevlendirmeler yapıldığını belirtmişti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Buna karşın 'ödüllendirilen' Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü hakkında Büro-İş Sendikası haksız uygulamaları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SGK çalışanlarının haklarını aramaya devam edeceğiz" denildi.