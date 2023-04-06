SGK çalışanları yine iş bıraktı: 'Taleplerimizi içeren bir torba yasa bekliyoruz'

EYT başvuruları nedeniyle iş yükü katlanarak artan ve uzun mesailerle karşı karşıya kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının başlattıkları eylemler sürüyor.

Daha önce de iş yavaşlatan ve iş bırakan SGK emekçileri maaş artışı, ikramiye, 3600 ek gösterge gibi talepler başta olmak üzere haklarını istiyor.

Bugün de Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Büro İş Sendikası'nın çağrısıyla toplanan SGK emekçileri ülkenin dört bir yanından taleplerini sıraladı. Ankara'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önündeki eylemde sendika adına açıklama yapan Genel Başkan Alay Hamzaçebi, "13 Ocak’tan beri birçok Büyükşehirde kirayı bile karşılamayan asgari ücret seviyesinde olan 11 bin 500 TL civarında bir maaş ile hayatını idame ettirmeye çalışan SGK Emekçilerinin EYT ile başlayan kat be kat artan, şimdide prim yapılandırma ile pik yapan iş yükünden kaynaklanan sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'Hiç şaka kaldıracak durumda değiliz'

"Bizler bu zamana kadar somut adım beklerken Çalışma Bakanı Sn. Vedat Bilgin 1 Nisan’da en düşük memur maaşının 20 bin lirayı geçtiğini söyledi" diyen Hamzaçebi, "Bizler 20 bin TL maaşı ancak iki ayda alıyoruz. Sn. Bakanın bu açıklamasının 1 Nisan şakası olmadığını düşünüyoruz. Burnumuzdan soluyoruz. Hiç şaka kaldıracak durumda değiliz. Sn. Bakanın açıklamasını önemsiyor ve somut adım olarak kabul ediyoruz. 8 bin 500 TL farkı geçmişe yönelik talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

'EYT talebi olan milyonlarca vatandaşla memur karşı karşıya getirildi'

Hamzaçebi, "Bu açıklama EYT talebi olan milyonlarca vatandaş ile memuru karşı karşıya getiren çok tehlikeli bir açıklamadır. Bütün kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Gerçek maaşımız 11 bin 313 TL. Biz emeğimizin karşılığını almak, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Buradan EYT ile ilgili Bakanlığa çözüm önerimizi de sunmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Bütün hak sahiplerinin hesabına 7 bin 500 TL’yi otomatik olarak yatır. Kalanı sonra mahsuplaşırsın. Bu kadar basit. İpe un sermenin, işi yokuşa sürmenin, bizleri günah keçisi yapmanın anlamı yok" ifadesini kullandı.

SGK emekçileri taleplerini sıraladı

Alay Hamzaçebi emekçilerin taleplerini ise şöyle sıraladı:

SGK’da fazla mesai sürelerinin uzunluğu ve karşılığının 54 lira gibi komik bir rakam olması Anayasa’nın 18. Maddesine göre angarya yasağı kapsamındadır. Akşam 3 saat mesaiye kalsan 162 lira alırsın. Bu para; ne iftar yemeğine, ne yoluna, ne çayına, çorbana yeter. Bu parayı da sadece emeklilik işlemi yapan personele ödeniyor.

SGK çalışanları üzerinde bazı İl Müdürlerinin yaptığı yoğun mobbinglere de değinmek istiyorum. Hakkını arayan memuru sindirmek için yer değişikliği, sürgün, ceza uygulamalarından vazgeçin. Özellikle Antalya SGK İl Müdürünü buradan uyarıyorum. Anayasal suç işliyorsun. Derhal yaptığın hukuksuzluklardan vazgeç. Burada olan Arkadaşlarımız Antalya’ya dönene kadar herkesi görev yerlerine iade et.

Büro çalışanlarının sorunlarını gündeme getirerek çalışanların taleplerini içeren bir torba yasa bekliyoruz. İşte torba, işte talepler: