SGK Başkanvekili yeni görevine atandı, 'Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum' dedi

SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne atadığını açıkladı, bu nedenle SGK'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medyadan "27 yıldır memuriyetten genel müdürlüğe, görev aldığım Kurumumda, Kurum Başkan Yardımcılığı ve Kurum Başkan Vekilliği görevim bakanlık özel kaleme çekilmem nedeni ile sona ermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atadığı bu görevler için şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.